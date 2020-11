Les propos très limite de Christian Gourcuff sur Maradona

Le technicien breton, Christian Gourcuff, a eu des propos pas vraiment en adéquation avec bon nombre de ses homologues au moment de réagir à la disparition de Diego Maradona. Le virtuose argentin est décédé mercredi soir à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque et a considérablement ému le monde du football.

Gourcuff, lui, relativise. Le coach du FC Nantes affirme d'ailleurs que "El Pibe de Oro" n'est pas franchement un exemple au regard de la vie qu'il a pu mener et rappelle les tricheries du mythique ancien numéro dix argentin.

Si l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale algérienne a rendu hommage en conférence de presse la carrière de l'anciennne idole de Naples et de l'Albiceleste, le tacticien s'est tout de même fendu d'un petit tacle en direction d'El Diez et surtout, de l'image véhiculée par l'ancien joueur argentin

"Je trouve déplacé, dès qu'une personne meurt, on lui trouve toutes les qualités. C'est très triste qu'une personne décède, qu'un sportif décède, 60 ans c'est très jeune. Maradona je l'ai admiré, je l'ai vu évoluer dans ses meilleures années, sur le plan technique, sur le plan de la virtuosité, c'était phénoménal", a d'abord louangé Gourcuff devant les médias ce vendredi. C'est par la suite que le bât blesse.

"Après... sans doute que c'était un chic type, je ne le connais pas, mais il a eu une vie quand même qu'on ne peut pas mener en exemple. C'est pour ça qu'il faut relativiser, ce n'est pas parce qu'il est décédé qu'il est devenu quelqu'un qui... un exemple pour la jeunesse. C'était un joueur d'exception, oui.", concède néanmoins le Breton de 65 ans.

Gourcuff a ensuite été convié à commenter le fameux titre du journal 'L'Equipe', qui barrait sa Une jeudi matin d'un 'Dieu est mort' pour rendre hommage au héros du stade Azteca.

"C'est très malsain. Le but de la main qu'il marque, c'est une entrave à la morale, à l'éthique sportive. Considérer ça comme un exploit et la revendication en plus de la main de Dieu, j'ai trouvé ça terriblement déplacé. Il en a fait des exploits, mais reprendre ça comme son principal fait d'arme, pour la morale c'est terrible." Les (nombreux) fans de Diego ne seront certainement aps d'accord avec ce discours.