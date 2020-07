Les qualifiés de Premier League pour l'Europe

De nombreuses équipes étaient encore en pleine lutte pour une place européenne lors du coup d'envoi de la 38e journée de Premier League sur les pelouses d'Angleterre.

Et les deux équipes qui ont perdu le plus ce dimanche après-midi furent Leicester et Wolverhampton. Après une saison remarquable, Foxes et Wolves n'ont pas eu ce qu'ils voulaient.

C'est encore pire pour les joueurs de Wolverhampton, qui sont tombés lourdement contre Chelsea et qui n'ont pas pu se qualifier ni pour la Champions League, ni pour l'Europa League.

Leicester, quant à lui, devra se contenter de l'Europa League malgré s'être battu jusqu'à la dernière journée pour une place en Ligue des champions. Manchester United a fait tomber les Foxes ce dimanche pour s'envoler à la troisième place du classement et vers la prestigieuse compétition européenne.

Le champion Liverpool, son dauphin Manchester City, Manchester United et Chelsea iront donc en Ligue des champions la saison prochaine. Quant à Leicester, il rejoint directement la C3. Les Spurs de José Mourinho, eux, devront passer par la case barrages.

Tottenham a fait match nul contre Crystal Palace mais a remporté une place en barrages de justesse, aux dépens de Wolverhampton. Bournemouth, Watford et Norwich disent quant à eux au revoir à la Premier League.