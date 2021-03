Les quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021 :

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Munich-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Liverpool

Le tableau des demi-finales :

Demi-finale 1 : Gagnant Real-Liverpool contre Gagnant Porto-Chelsea

Demi-finale 2 : Gagnant City-Dortmund contre gagnant Bayern-PSG

Bayern Munich... CONTRE LE PARIS SAINT-GERMAIN !

Real Madrid contre... Liverpool !

FC Porto vs... Chelsea !

Manchester City contre... Dortmund !

TOUT EST PRÊT !

Le secrétaire général rappelle les règles avant le tirage !

Le secrétaire général de l'UEFA présente les invités de ce tirage au sort avant le début de l'événement. Plus que quelques minutes de suspense.

Début du tirage !

Début du tirage au sort à Nyon, en Suisse ! Nous connaîtrons les confrontations des quarts de finale dans quelques minutes !

Suivez en direct les meilleurs moments du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021.

Le tirage, en direct !

Quand auront lieu les quarts de finale ?

Les matchs aller des quarts de finale de la Ligue des champions auront lieu le 6 et 7 avril prochain. Les matchs retour auront lieu la semaine suivante, les 13 et 14 avril.

Qui sont les qualifiés ?

La composition pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League 2020/21 est désormais complète : Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Porto, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich.

Comment fonctionne le tirage au sort des quarts de la Ligue des champions?

Les huit équipes étant désormais confirmées, chacune sera tirée d'un pot pour décider qui se fera face et qui jouera à domicile en premier. Pour les quarts de finale, il n'y a plus de règles : deux clubs d'un même pays peuvent tomber l'un contre l'autre, tout comme deux équipes qui ont fait partie du même groupe plus tôt dans l'année.

Bienvenue à tous pour ce tirage au sort de la Ligue des champions !

Bonjour à toutes et à tous. Suivez avec nous les meilleurs moments du tirage au sort de la Ligue des champions qui a lieu ce vendredi en Suisse.

