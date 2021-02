Les quatre clÃ©s de la rÃ©ussite offensive du BarÃ§a en 2021

À quelques jours du retour de la Ligue des champions, et pour le plaisir des supporters catalans, le FC Barcelone laisse de bonnes sensations et rassurent en ce début d'année.

Le projet de Ronald Koeman semble enfin prendre forme à Barcelone. Malgré une défaite clé en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça offre de bonnes choses en 2021, et chacun trouve petit à petit son rôle dans l'effectif du Camp Nou.

Sur chacune de ses lignes de son système, le Barça a un joueur qui brille offensivement. Les quatre joueurs les plus décisifs de ce début d'année sont Antoine Griezmann, Lionel Messi, Frenkie de Jong et Jordi Alba.

Les quatre hommes n'ont cessé de se trouver. Et en tout, sur les 24 buts et 17 passes décisives de l'équipe depuis le 1er janvier, les quatre joueurs cités sont impliqués sur 19 buts et 12 passes décisives.

Six buts et une passe décisives pour le capitaine Leo Messi, six buts et six passes décisives pour Antoine Griezmann, cinq buts et deux passes décisives pour Frenkie de Jong, et deux buts et trois passes décisives pour Jordi Alba.

La connexion offensive entre les quatre joueurs est indéniable. De leur côté, Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, parfois critiqués depuis leur arrivée au Camp Nou en 2019, semblent enfin avoir trouvé leur place. En ce qui concerne le milieu de terrain néerlandais, l'abandon du 4-2-3-1 et le retour au 4-3-3 ont joué un rôle évident dans son réveil offensif.