Les quatre candidats parfaits pour remplacer Sané

Pep Guardiola a confirmé lui-même que Leroy Sané souhaitait quitter Manchester City à la fin de la saison pour rejoindre un autre club, et les Citizens n'ont plus qu'à chercher un remplaçant.

Et ce ne sera pas simple de remplacer l'international allemand. Avant sa rupture du ligament, le joueur avait atteint une moyenne de 0.54 buts par match et de 0.57 passes décisives par match, avec 45.7% de ses tirs cadrés qui se transformaient en but.

Quels joueurs ont le même profil en Europe ? ProFootball a tenté d'y répondre. Le laboratoire de statistiques a calculé les principaux paramètres (buts, passes, passes clés, dribbles, tirs cadrés etc.) pour retrouver les profils les plus similaires en Europe cette saison, à celui de Sané sur la saison 2018-2019.

Parmi les joueurs qui détiennent des statistiques similaires à celles de Sané, deux se trouvent en Espagne. Il s'agit d'Oyarzabal (Real Sociedad) et Gonçalo Guedes. Chucky Lozano est une autre option, tout comme Denis Bouanga.

Il ne s'agit pas d'ailiers rapides avec le même style que Sané mais de joueurs dont le rendement ressemble à celui de l'Allemand à Manchester City. À l'échelle des buts et passes décisives, personne ne fait mieux que le Citizen.

La tâche ne sera pas facile pour Pep Guardiola et la direction sportive de Manchester City. Car parmi ces profils similaires, personne ne se rapproche exactement de Leroy Sané.