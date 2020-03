Face au coronavirus, 'You'll never walk alone' résonne sur les ondes européennes

Pour afficher leur soutien au personnel hospitalier engagé dans la lutte contre le Covid-19, plus de 180 stations de radio issues de 30 pays différents ont diffusé à l’unisson 'You’ll Never Walk Alone ' de Gerry & The Pacemakers à 8h45 précises.

Une initiative lancée il y a quelques jours par le DJ néerlandais Sander Hoogendoorn, résident sur la station 3FM.

Diffusée aujourd’hui sur les ondes européennes à 8h45, cette chanson fut écrite il y a 75 ans tel un soutien aux familles après l'épreuve de la seconde guerre mondiale :

"Continue de marcher, avec l’espoir dans ton cœur, tu ne marcheras jamais seul".

Un hommage vibrant.