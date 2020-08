Les raisons qui ont poussé Messi à vouloir partir

Sale semaine pour le FC Barcelone. Leo Messi a pris la décision de quitter le club et semble se rapprocher de plus en plus d'un départ à Manchester City, où se trouve Pep Guardiola.

Et selon la radio espagnole 'COPE', il y aurait plusieurs raisons qui auraient poussé le capitaine du Barça à en venir au fait qu'il devait quitter le seul club professionnel dans lequel il a joué dans sa carrière.

La première serait son manque de confiance envers la direction du club, en commençant par le président, Josep María Bartomeu. Les polémiques s'intensifient et la crise institutionnelle ne s'arrête plus depuis plusieurs mois en Catalogne.

La seconde serait que lui-même ne voit pas la situation s'arranger. Les premières mesures prises par le club après la fin de saison cauchemardesque de l'équipe n'auraient pas convaincu la Pulga, ni même le départ d'Éric Abidal.

La troisième ? Il ne voit pas le Barça capable de renforcer son effectif correctement pour que l'équipe soit de nouveau dangereuse sur le terrain la saison prochaine. Messi n'imagine pas le Barça retrouver sa brillance dans les prochains mois.

Enfin, il n'aurait pas apprécié le traitement du club envers certains de ses coéquipiers, plus précisement envers Luis Suárez, qui a été poussé vers la sortie lors de l'arrivée de Ronald Koeman.