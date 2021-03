Les Rangers de Steven Gerrard champions d'Écosse !

C'est fait. Dix ans après leur dernier sacre, les Glasgow Rangers retrouvent les sommets du football écossais. Grâce au nul du Celtic, ce dimanche, face à Dundee United, l'équipe de Steven Gerrard décroche son 55e titre de l'histoire, un record dans le championnat du pays.

Il s'agit du premier trophée majeur des Gers depuis leur mise en redressement judiciaire en 2012 et leur rétrogradation en quatrième division.

Steven Gerrard, la légende de Liverpool, a réalisé une saison parfaite et met ainsi fin à l'hégémonie de l'ennemi juré du Celtic, champion chaque année depuis 2012.

À six journées de la fin du championnat, les nouveaux champions d'Écosse comptent 20 points d'avance sur le dauphin Celtic.

