Les rÃ¨gles de la maison Ronaldo : "Non, pas de chocolat, papa colÃ¨re"

La conjointe de Cristiano Ronaldo a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui n'a pas tardé à faire le tour du monde et à faire sourire les supporters du joueur de la Juventus Turin.

En plein goûter, Georgina Rodriguez a publié une vidéo du repas sain de ses enfants, et sa fille, Alana, a expliqué pourquoi il n'y avait pas de chocolat.

"Non, pas de chocolat, non... Papa colère. Pas de chocolat", a commenté la petite fille pendant qu'elle mangeait des fruits, tout comme son frère et sa soeur, Mateo et Éva.