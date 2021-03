Les résultats du Bayern cachent les problèmes du club en interne

Le Bayern Munich est l'équipe la plus en vue du football européen, mais comme souvent, tout ce qui brille n'est pas d'or. Les résultats des Bavarois masquent des conflits internes, que Rummenigge a dû étouffer, selon 'L'Équipe'.

"Nous ne voulons pas qu'une affaire de famille dégénère. Nous devons veiller à ce que le problème ne devienne pas plus important que celui de la famille royale britannique", a-t-il déclaré à 'Welt am Sonntag'.

Et à quoi Rummenigge faisait-il référence ? Eh bien, Hansi Flick, l'entraîneur de l'équipe, et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, n'ont pas une bonne relation. Plusieurs recrutements du Bosniaque, qui est une légende bavaroise, n'ont pas été bien accueillis, et Flick a également fait savoir qu'il n'accepterait pas de pré-accord sur le temps de jeu lorsqu'il s'agit de ses compositions.

La victoire 4-0 contre Stuttgart, dans un match où le Bayern a joué à 10 pendant pratiquement tout le match, a couvert beaucoup de problèmes. Pour commencer, Flick a écarté Marc Roca de l'équipe et a fait appel à Alaba pour remplacer Kimmich.

Tout le monde s'attendait à ce que Lucas Hernández remplace l'Autrichien en défense, mais l'entraîneur du Bayern a décidé de faire jouer Boateng et Süle, si bien que l'ancien joueur de l'Atlético, autre recrue très chère de Salihamidzic, a été laissé de côté.

Enfin, Flick a également été critiqué pour le manque de temps de jeu de Nübel. Le gardien, qui devrait remplacer Neuer dans quelques années, a à peine joué trois matches cette saison et Flick ne semble pas prêt à changer d'avis à son sujet.

"Je ne sais pas ce qui a été convenu avec lui et je m'en fiche. Pour ce qui est du onze de départ, c'est moi qui aurai le dernier mot", a-t-il déclaré à propos du gardien de but. C'est un nouvel exemple du caractère d'un entraîneur qui est devenu l'un des plus admirés de la planète en l'espace de quelques mois.