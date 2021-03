Thomas Tuchel voulait Bruno Fernandes au PSG

Ce dimanche, Chelsea accueillera à Stamford Bridge Manchester United pour le compte de la 26e journée de Premier League.

En marge du choc entre les deux formations, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues a expliqué avoir tenté de recruter Bruno Fernandes lorsqu'il était encore sur le banc du PSG.

"Avec mon premier directeur sportif à Paris, Antero Henrique, un Portugais, et il le connaissait très bien, nous nous sommes battus pour avoir un lien avec lui et l’amener dans notre équipe. Je me suis renseigné sur lui plus en détail, donc nous avons regardé de plus en plus de ses matchs. Nous l’avons suivi et essayé d’être en contact avec lui pour y arriver", a indiqué l'Allemand à la presse britannique.

Acheté par Manchester United en janvier 2020 au Sporting CP, le Portugais est devenu depuis un élément indispensable du onze d'Ole Gunnar Solskjaer.

"Évidemment, il a décidé (de signer pour Man Utd) et je n’ai jamais été personnellement en contact avec lui. Mais nous avons essayé et il est allé dans une autre direction. C’est mauvais pour nous de devoir jouer contre lui", estime Tuchel, désormais sur le banc des Blues.