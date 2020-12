Les seizièmes de finale de l'Europa League 2020-21

Voici les seizièmes de finale de l'Europa League 2020-2021 :

1. Wolfsberger - Tottenham

2. Dynamo Kiev - Bruges

3. Real Sociedad - Manchester United

4. Benfica - Arsenal

5. Étoile Rouge - AC Milan

6. Anvers - Rangers Glasgow

7. Slavia Prague - Leicester City

8. Salzbourg - Villarreal

9. Braga - Roma

10. Krasnodar - Dynamo Zagreb

11. Young Boys - Bayer Leverkusen

12. Molde - Hoffenheim

13. Grenade - Naples

14. Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

15. Lille - Ajax Amsterdam

16. Olympiakos - PSV Eindhoven

Tirage difficile pour Lille, qui affrontera l'Ajax Amsterdam !



Le premier chapeau :

AS Rome (ITA), Arsenal (ANG), Bayer Leverkusen (ALL), Club Bruges (BEL), Glasgow Rangers (ECO), PSV Eindhoven (HOL), Naples (ITA), Leicester City (ANG), AC Milan (ITA), Villarreal (ESP), Tottenham (ANG), Dinamo Zagreb (CRO), Hoffenheim (ALL), Manchester United (ANG), Chakhtior Donetsk (UKR), Ajax Amsterdam (HOL)

Le second chapeau :

Young Boys Berne (SUI), Mölde (NOR), Slavia Prague (RTC), Benfica Lisbonne (POR), Grenade (ESP), Real Sociedad (ESP), Braga (POR), Lille, Maccabi Tel Aviv (ISR), Wolfsberger (AUT), Étoile Rouge Belgrade (SER), Krasnodar (RUS), Royal Atwerp (BEL), RB Salzbourg (AUT), Olympiakos (GRE), Dynamo Kiev (CRO)

Bienvenue à tous pour ce tirage !

Le tirage des seizièmes de finale d'Europa League aura lieu à midi au siège de l'UEFA ce lundi. Restez avec nous !