Les sept règles que Naples doit respecter face au coronavirus avant de se rendre au Camp Nou

'La Gazzetta dello Sport' a publié cette semaine un manuel regroupant les sept règles qui doivent être respectées, notamment par l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso :

1. Ne pas sortir de son domicile

Le club recommande à ses joueurs de quitter leur maison uniquement pour se rendre aux séances d'entraînements.

2. Ne pas aller au restaurant

Non seulement en raison du fait que plusieurs personnes contaminées puissent s'y retrouver, mais également en raison de la nourriture qui peut elle aussi avoir été manipulé par une personne infectée par le coronavirus

3. Entraînements de moins de deux heures

Les spécialistes de la santé recommandent cette durée aux joueurs.

4. Douches en petits groupes

Afin d'évite toute contamination, les joueurs doivent se laver séparément dans les vestiaires

5. Les repas en groupe annulés

Les joueurs avaient pour habitude de déjeuner ensemble après la séance d'entraînement. Une habitude qui, avec le virus, se voit chamboulée.

6. Quitter le centre d'entraînement le plus tôt possible

Le club souhaite préserver et protéger le plus possible l'espace de travail.

7. Ne pas organiser de réunions

Toutes les assemblées qui devaient se tenir ont été annulé et devront se faire par téléphone ou en vidéoconférences.