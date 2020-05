Les six joueurs que le Barça offre à l'Inter

Le FC Barcelone veut à tout prix s'attacher les services de Lautaro Martinez, et ce malgré les retours de blessure de Luis Suarez puis d'Ousmane Dembélé.

L'Argentin est devenu une obsession et le club catalan fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'associer à Leo Messi. Selon 'Sport, l'accord serait proche, mais dépend de deux conditions.

Tout d'abord la somme d'argent pour le moment fixée à 60 millions d'euros, puis les deux joueurs à inclure dans l'opération.

Ce vendredi, 'Sport' affirme que six joueurs ont été proposés à l'Inter Milan pour servir de monnaie d'échange.

Parmi les noms mis sur la table, on retrouve Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Le Chilien ne serait pas contre un retour en Italie et partira si le club le lui demande.

Semedo, Rafinha, Junior et Todibo sont les quatre autres joueurs offerts par le Barça aux Intéristes. Rakitic, lui aussi annoncé sur le départ, ne figure pas parmi les joueurs proposés.