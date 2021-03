Les statistiques qui ne jouent pas en la faveur de Joao Félix

João Félix a clôturé dimanche contre Villarreal, une série de cinq matchs sans but pour l'Atlético Madrid, avec une façon de célebrer surprenante.

Le quotidien espagnol 'As' présente désormais des statistiques sur l'effet du jeune international portugais sur l'équipe : l'Atlético Madrid est meilleur avec Joao Félix sur le banc.

Le numéro 7 des Colchoneros compte 29 matchs cette saison (10 buts), 20 matches comme titulaire et neuf en tant que remplaçant. Dans les matchs où Félix a sauté du banc, l'Atlético Madrid en a remporté huit matches (88,9%) et un nul. A l'inverse, quad il était titulaire, on compte 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites.

De plus, João Félix a raté quatre matchs (deux par choix du coach, deux en étant infecté par la Covid-19), au cours desquels l'Atlético en a remporté trois et fait un match nul.