Les supporters de la Real Sociedad rêvent d'une finale en Coupe du Roi

Vendredi, la Real Sociedad a encore gagné en championnat contre le Real Valladolid et dimanche, elle est retournée à l'entraînement pour préparer le match de coupe du roi, un match décisif contre Mirandés.

Imanol a prévu une séance d'entraînement assez tranquille à Zubieta. Mais la grande nouvelle n'était pas sur le terrain, mais dans les tribunes. Ce n'était pas bondé, mais il était bien rempli.

L'enthousiasme des fans est visible à l'entraînement, à laquelle ne participent généralement que quelques dizaines de personnes. Il est clair que la Real Sociedad est confrontée à une semaine décisive pour entrer dans l'histoire.

La formation de l'équipe de Guizpuzcoa a commencé une demi-heure plus tard que prévu et avec une ovation retentissante : "¡Aupa chavales !", Comme prévu, les seuls absents de l'équipe d'Imanol ont été les blessés Llorente et Illarramendi.

La Real a battu Mirandés 2-1 au match aller, donc à Anduva, toute perte par un seul but de 2-1 en vaut la peine.