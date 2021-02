Les supporters de Liverpool apportent leur soutien à Klopp

Klopp ne ne marchera jamais seul à Liverpool. Loin de là. Les "Reds" ont perdu 3-1 contre Leicester et enchaînent leur troisième défaite consécutive en Premier League.

Cependant, les fans sont plus que jamais avec leur entraîneur. Il semble qu'ils n'oublient pas la Ligue des champions remportée avec l'Allemand sur le banc et, surtout, l'un des trophées les plus convoités du monde, la Premier League.

Voici les raisons pour lesquelles les fans des 'Reds' ont tenu à soutenir l'entraîneur avec une banderole qui indiquait : "Jürgen Klopp YNWA", l'acronyme du célèbre chant du club anglais "You'll Never Walk Alone".