Les supporters de retour dans cinq stades Premier League

On le sait, les supporters de Premier League vont partiellement réintégrer les tribunes des clubs, mais les organisateurs du championnat ont publié une déclaration précisant quels stades seraient en mesure d'accueillir les supporters et dans quelles circonstances. L'Express Community Stadium, le Stamford Bridge, Anfield, le Tottenham Hotspur Stadium et le London Stadium sont les cinq stades cités ce week-end.

Pourquoi ceux-ci ? Parce qu'ils sont situés dans la zone 2 des différentes régions que le gouvernement britannique a créée pour mettre en œuvre ses mesures.

En effet, la zone 2, qui regroupe les villes où jouent Brighton, Chelsea, Liverpool, Tottenham et West Ham United (Liverpool et Londres) verra du public dans ses stades ce week-end.

La Premier League a également tenu à rappeler quelques mesures de sécurité, telle que le port du masque obligatoire ou encore l'interdiction de célébrer les buts entre supporters.

