Les supporters parisiens vont donner de la voix devant le Parc des Princes

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des champions va se jouer à huis clos mercredi soir en raison du coronavirus qui touche désormais la France.

Cette décision, comme le rapporte le quotidien français ce mardi, ne va pas empêcher les supporters parisiens, et plus particulièrement les membres du CUP de venir encourager leur équipe aux abords du stade.

Toujours selon l''Équipe', "un dispositif adapté pour sécuriser ce rassemblement est prévu".

Lundi, le président du CUP, Romain Mabille, avait déclaré au micro d'Europe 1 que le Collectif Ultras Paris n'allait pas rester les bras croisés face à cette décision.

"Si on peut demander à tous les supporters de pousser l'équipe tout autour du stade, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à "foutre le bordel", mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l'équipe et qu'ils nous entendent !"