Leo Messi a voulu parler face aux médias après la défaite de Barcelone contre Osasuna qui, avec le triomphe du Real Madrid, a signifié la conquête de la 34ème Ligue par les Blancos.

Depuis le retour du football, l'équipe blaugrana n'y arrive plus et cela s'est vu encore une fois.

L'Argentin ne s'est pas caché et a évoqué les problèmes que l'équipe a rencontrés : "Nous n'aurions pas dû perdre, ce match reflète notre année", a-t-il ajouté dans un premier temps.

"Nous avons été très irréguliers au cours de la saison et nous avons perdu des points lorsque nous n'avons pas joué. Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année. Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre", a-t-il déclaré.

"Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. Si on continue sur ce chemin, nous allons perdre contre Naples. Les supporters perdent la patience et c’est tout à fait normal", a-t-il conclu.