Les supporters voient en Bale un sauveur

Les fans réclament Gareth Bale. Bien que l'international gallois n'ait pas bien commencé à Tottenham, il a réussi, grâce à ses récentes performances, à gagner l'affection des fans anglais.

D'avoir à peine quelques minutes et avoir des hauts et des bas avec José Mourinho, pour arriver à montrer son talent et devenir l'un des hommes les plus en vue des Spurs lors des derniers matches.

L'attaquant du Real Madrid, actuellement prêté à Tottenham, a retrouvé une place de titulaire le jeudi 18 février lors du match aller des 16es de finale de Ligue Europa contre Wolfsberger.

Le Gallois a livré un récital de beau jeu, et a complété sa grande performance par un but et une passe décisive. Cependant, il est vrai que l'infériorité de l'adversaire rend sa performance moins importante.

Par conséquent, Bale a de nouveau répété la performance pour marquer le coup, mais, cette fois, en Premier League. Contre West Ham dans le derby de Londres. Mourinho l'a fait entrer en jeu en début de deuxième mi-temps et il a changé le cours du match.

À 2-0, Bale a assisté aux mille merveilles de Lucas Moura à la recherche du come-back, qu'il a frôlé à la 79e minute, lorsque son tir s'est écrasé contre la barre. Finalement, il n'a pas pu réaliser l'exploit, mais cela ne l'a pas empêché de faire un grand match.