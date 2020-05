"Les symptômes du virus ont fait peur à Kanté pendant le confinement"

La pandémie de coronavirus a fait beaucoup de mal à N'Golo Kanté et le joueur a demandé à Chelsea la permission de ne pas s'entraîner par peur de contracter le virus.

Les Blues ont accepté, et ses coéquipiers semblent soutenir le champion du monde français. Pour 'TyC Sports', Willy Caballero s'est confié sur la peur du milieu de terrain.

"C’est très compréhensible. Il a été testé négatif au Covid-19 mais il a passé un mauvais moment durant la quarantaine avec des symptômes du virus qui lui ont donné cette peur", a expliqué Caballero.

Le gardien de but a apporté son soutien à son coéquipier : "Nous le respectons et nous l’attendrons jusqu’au moment où il se sentira à l’aise car la vérité est que pour faire ce que nous faisons, il faut se sentir bien et en confiance. N’Golo est une personne très humble et très travailleuse qui a toujours le sourire et il doit avoir ses raisons pour faire ce qu’il fait."