Les tests ont commencÃ© Ã  Barcelone

Le Real Madrid et le FC Barcelone attendaient leurs joueurs dans leurs centres d'entraînement ce mercredi afin d'organiser la réalisation des tests de coronavirus sur les joueurs.

Des tests nécessaires pour que le gouvernement ne permette le retour des joueurs aux entraînements individuels sur la pelouse des centres d'entraînements des clubs professionnels espagnols.

Ainsi, ce mercredi, les joueurs de l'effectif du Barça sont arrivés les uns après les autres dans leurs voitures pour réaliser les tests. Avec gants ou masques de protection, les joueurs sont arrivés chacun dans leurs voitures.

Leo Messi, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen... Les joueurs ont défilé à l'entrée du centre comme l'explique 'Mundo Deportivo'. Après les résultats des tests, les entraînements devraient donc reprendre le 11 mai en Espagne.

La Liga players travelled to their clubs' facilities to undergo coronavirus tests today as they prepare to return to training pic.twitter.com/Aq70vRU2qZ