Les tifos de l'OL lors du derby face à l'AS Saint-Étienne

Ce dimanche soir au Groupama Stadium se dispute le match le plus chaud de France, le plus bouillant des derbies : le duel entre l'OL et l'AS Saint-Étienne.

La rivalité historique entre les deux formations ne se joue pas uniquement sur le terrain, les tribunes jouent aussi le jeu.

Bien que les supporters des Verts soient interdits de déplacement - pour changer - le stade de Lyon fait le plein et les supporters ont préparé plusieurs tifos.

Sur l'un d'entre eux, un message insultant envers les Stéphanois est inscrit, en anglais : "ASAB = All stephanois are bastard (Tous les Stéphanois sont des batards)".