Les travaux continuent au Santiago BernabÃ©u

Les travaux du Santiago Bernabéu continuent et le jardinier du Real Madrid a publié quelques photos sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu de l'évolution.

Sur Twitter, celui-ci a posté quelques photos de l'endroit où devrait se trouver la pelouse du stade madrilène, remplacé par une grande étendue de terre en raison des travaux.

Et au milieu de tout ça, un énorme tuyau impressionnant. Le jardinier a publié : "C'est l'heure de te redonner une allure de pelouse de football. Semaines chargées à venir !"

Time to turn this back into a football pitch again, busy few weeks ahead! #25seasons pic.twitter.com/OFlYcmEA4u