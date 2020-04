Les trois changements du Real Madrid pour jouer au Di StÃ©fano

Le Real Madrid devrait jouer ses matches à domicile au stade Alfredo Di Stéfano, à Valdebebas. Mais pour cela, il faudra réaliser quelques changements.

Selon 'AS', LaLiga et l'UEFA ont déjà donné leur aval au club madrilène pour jouer ses matches dans un autre stade que le Bernabéu. Et le fait de jouer à huis clos a été la raison de ce changement.

Mais avant, le Real Madrid devra réaliser quelques modifications. La première, intégrer la VAR qui est au Bernabéu au Di Stéfano.

La deuxième, c'est l'éclairage. Alors qu'elle est activée pour les matches du Castilla, elle n'est pas suffisante pour des matches de Liga.

Enfin, le club merengue devra adapter la publicité utilisée au Santiago Bernabé au Alfredo Di Stéfano. Les sponsors obligeront que les marques soient visibles pour obtenir des revenus.

Conscient du travail à accomplir, le Real Madrid est persuadé que tout sera réalisé dans les temps.