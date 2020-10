Les trois clubs européens qui n'ont pas recruté cet été

Le mercato estival de l'année 2020 fut complexe et long. En plein milieu de la crise provoquée par le coronavirus, les clubs ont dû trouver des manières de recruter sans avoir à faire de folies.

Une tendance contraire à celles des derniers mercatos, sur lesquels les prix des joueurs s'étaient parfois envolé. Cet été, il a fallu faire preuve de créativité, et beaucoup ont multiplié les prêts ou les échanges entre clubs.

Mais cela ne signifie pas que les clubs ne pouvaient pas recruter. Pour preuve, seuls trois clubs des cinq grands championnats ont fait le choix de ne pas faire venir une seule recrue pendant cette période de mercato.

Trois clubs qui surprennent, quand on connaît leur importance dans leur championnat, et en Europe. Il s'agit du Real Madrid (Espagne), de Valence (Espagne), et des Girondins de Bordeaux (France).

Le Real Madrid avait un grand dégraissage à faire après les retours de nombreux joueurs de prêt. Si Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ou encore Andriy Lunin sont restés; Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Achraf Hakimi, ou encore Borja Mayoral (prêt) ont fait leurs valises. Sans oublier la vente de James Rodriguez ou le prêt de Gareth Bale.

Beaucoup de ventes, mais aucune arrivée. Zinedine Zidane a fait le choix de miser sur ses joueurs de retour de prêt, et la direction préfère peut-être garder son argent pour miser gros la saison prochaine.

Du côté de Valence, la crise a tout emporté sur son passage. Le club "che" a été contraint de vendre certains de ses joueurs les plus fidèles, à l'image de son capitaine Dani Parejo, ou encore Rodrigo Moreno, Ferran Torres ou Coquelin et Garay. De nombreux départs, et très peu d'arrivées.

Une situation qui en dit long sur la crise du football en Espagne. Enfin, Bordeaux est le dernier club à ne pas avoir recruté cet été. L'actionnaire américain du club a choisi de vendre et surtout, de réduire les dépenses lors de ce mercato. De nombreux joueurs sont partis de ce côté aussi, mais personne n'est arrivé.