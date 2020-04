Les trois options du Real pour recruter le "nouveau Casemiro"

Casemiro est le ciment du milieu de terrain du Real Madrid depuis les dernières années et Zinédine Zidane. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le joueur est l'un des plus utilisés sur les dernières saisons dans l'effectif merengue.

L'effectif madrilène n'a pas de joueur à son poste pour aider Casemiro et le Brésilien enchaîne les matches, sans pouvoir se reposer comme il pourrait le faire si le Real Madrid lui trouvait un successeur ou une doublure digne de ce nom.

Et selon les informations de 'AS', Zidane serait conscient de la nécessité du club espagnol de recruter un joueur pour venir en aide à Casemiro, et l'entraîneur français et son club auraient déjà une liste de trois possibilités de recrutement. Trois joueurs, trois Français.

Le joueur qui plaît le plus pour un tel poste est Eduardo Camavinga. Si le Real Madrid veut aussi recruter Paul Pogba cet été pour son milieu de terrain, le joueur qui correspond parfaitement pour le poste de Casemiro, c'est le jeune joueur de 17 ans.

Le Stade Rennais sait qu'il tient dans ses rangs l'une des plus grandes promesses du football français et que tout le monde se l'arrachera cet été ou l'année prochaine. Pour le recruter, il faudra payer cher alors que des clubs comme Manchester City, Liverpool ou le Barça s'intéresseraient aussi au joueur.

Le Real Madrid envisage aussi d'autres options s'il n'arrive pas à obtenir le transfert ou même le prêt de Camavinga. La deuxième est une autre révélation de Ligue 1. Il s'agit de Boubakary Soumaré, le milieu de terrain de Lille.

Le joueur de 21 ans est lui aussi un intérêt de nombreux clubs et aurait en plus de cela une petite préférence pour la Premier League, alors que Liverpool serait l'un des clubs qui observeraient ses performances. Un profil qui correspond moins que celui de Camavinga pour aider Casemiro à son poste.

Enfin, la dernière option est un vieil amour du Real Madrid. N'Golo Kanté a toujours été une potentielle cible du club merengue. Cependant, faire quitter Londres au champion du monde ne sera pas tache facile après un départ d'un pilier aussi important qu'Eden Hazard la saison passée.