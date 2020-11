Les trois solutions du Barça pour remplacer Piqué

Les problèmes s'enchaînent à Barcelone, le club catalan vient de perdre deux joueurs en défense, Sergi Roberto et Gerard Piqué. Si le premier devrait être éloigné des terrains pendant deux à trois mois, les nouvelles sont plus inquiétantes pour le dernier.

En effet, Gerard Piqué souffre, d'après les dires de son club, d'une "entorse de grade 3 au ligament latéral interne et d'une blessure partielle au ligament croisé antérieur de son genou droit". Ce qui pourrait signifier une fin de saison pour le Catalan.

Selon une information du 'Mundo Deportivo', les dirigeants barcelonais ne comptent pas rester apathique face à la situation et chercheraient une solution. Samuel Umtiti et Ronald Araujo n'étant toujours pas aptes, la direction catalane n'a pas le choix et doit trouver un remplaçant à Piqué, Clément Lenglet étant le seul véritable défenseur central disponible.

Et pour ce faire, le Barça auraient plusieurs possibilités. La première d'entre elles, piocher chez les jeunes. Santiago Ramos Mingo (19 ans) et Óscar Mingueza (21 ans) intéressent Koeman et pourraient intégrer les A prochainement.

La seconde option reviendrait à attendre janvier pour recruter un joueur et, dans cette optique le club penserait à Jeison Murillo. Mais au vue des difficultés financières du club et de la necessité de recruter en attaque, l'idée pourrait rapidement être écartée.

Enfin, troisième et dernière possibilité, le recrutement d'un joueur libre, de cette manière l'arrivée du défenseur pourrait avoir lieu avant janvier. Et toujours selon la même source, le nom d'Ezequiel Garay circulerait, libre depuis son départ de Valence la saison dernière, le joueur de 34 ans pourrait débarquer à Barcelone.

Les dirigeants blaugranas seraient proche de prendre leur décision face à la situation dans laquelle se trouve le club actuellement et l'urgence que présente celle-ci.