Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 18 décembre 2020

Marca

"Je me préfère aujourd'hui" : dans un entretien exclusif, Marcos Llorente évoque son changement de position à l'Atlético Madrid.

AS

"Un nouveau roi, et deux princes" : Robert Lewandowski remporte le prix The Best devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Mundo Deportivo

"Connexion Pedri-Messi" : selon la presse catalane, la connexion entre Pedri et Messi est de plus en plus efficace.

Sport

Selon la Une de Sport, Pedri mérite largement une place de titulaire dans le onze du Barça.