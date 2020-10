Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 18 octobre 2020

AS

"Tueurs de géants" : grande performance de Cadix et Getafe, qui a su piéger et faire tomber le Real Madrid et le FC Barcelone

Marca

"Le Real Madrid paie son manque d'envie" : Première défaite de la saison pour le Real Madrid contre le promu Cadix

Mundo Deportivo

"Double K.O avant le Clásico" : le Real Madrid et le Barça ne se mettent pas dans de bonnes conditions avant la Ligue des champions et le Clásico

Sport

"Sans but" : le FC Barcelone n'a pas réussi à envoyer de ballon dans les filets contre Getafe ce dimanche soir