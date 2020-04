Marca

''Nous sentirons une sensation bizarre lorsque l'on retrouvera le terrain'', titre 'Marca', citant des propos des joueurs du championnat de basket espagnol.

AS

''Vingt an, ce n'est rien'', titre 'AS' ce matin pour rappeler la talonnade de Redondo à Old Trafford.

Sport

'Suarez, ok''; titre le quotidien catalan, affirmant que l'Uruguayen est prêt à revenir à la compétition.