Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 22/04/2020

Marca

''Mbappé voudra jouer au Real Madrid''. Le quotidien espagnol a interviewé l'agent de joueur Yvan Le Mèe, qui pense que Mbappé finira au Real Madrid.

AS

''Plan Marshall''. Opération de secours du sport espagnol face à la pandémie de coronavirus, avec l'argent du football.

Sport

''Liste noire''. Florentino Pérez prépare une grande révolution au Real Madrid au vue de la saison prochaine.

Mundo Deportivo

''Grosses offres pour Arthur''. Tottenham et l'Inter sont très intéressés par le Brésilien et lui offriraient un salaire bien plus élevé.