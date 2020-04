Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 26 avril 2020

Marca

''Jouons !'', titre ce matin 'Marca'. Pedro Sanchez a annoncé ce samedi que les enfants pourront sortir aujourd'hui dans la rue pour jouer, après 42 jours de confinement.

AS

''Opération Varane''. Face aux doutes quant à la prolongation de Ramos au Real Madrid, le club merengue travaille d'ores et déjà sur celle Raphaël Varane.

Mundo Deportivo

''De Ligt, attentif''. Le Néerlandais sait que le Barça et la Juve se sont rapprochés pour entamer des négociations, et pense qu'il a désormais plus de chances d'avoir du temps de jeu au Camp Nou.