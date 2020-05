Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 26 mai 2020

Marca

"Jovic se réinvente" : le Serbe ne lâche rien et espère bien se battre pour trouver sa place au Real Madrid.

AS

"Le sommet du but" : Haaland et Lewandowski s'affrontent pour un Klassiker inédit entre Dortmund et le Bayern.

Sport

"Le retour" : le duo Messi-Suárez bientôt de retour sur les terrains de Liga.

Mundo Deportivo

"Messi bientôt à 1000" : l'Argentin n'est plus qu'à 14 actions d'avoir participé à mille buts dans sa carrière.