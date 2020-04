Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 28 avril 2020

Marca

''S'il y a un positif, on l'isole et on pourra continuer''. L'Allemagne veut montrer la voie aux autres championnats, alors que le nouveau protocole n'empêche pas de jouer même si un joueur est testé positif.

AS

''La Real Académie''. 'AS' consacre sa Une au meilleur centre de formation d'Europe : 83 joueurs formés au club jouent au plus haut niveau.

Mundo Deportivo

''Feu vert à la Juve''. Selon 'Mundo Deportivo', le Barça permet à la Juve de négocier avec Arthur.

Sport

''Coach Koeman''. Interview de l'ancien joueur du Barça à 'Sport'. Le Néerlandais affirme qu'entraîner le Barça n'entre pour le moment pas dans ses plans.