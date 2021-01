Les vœux de Florentino Pérez pour 2021

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a envoyé un message de félicitations pour l'année avec ses techniciens et les capitaines de l'équipe première de football et de basket-ball, avec le souhait de revenir à la normale, une fois la pandémie surmontée, et de partager "de nombreux succès" avec les supporters madrilènes.

"Du Real Madrid, nous voulons vous envoyer, en ces jours spéciaux et en ces moments difficiles, un message d'affection, de solidarité et d'espoir. Nos meilleurs vœux pour que nous puissions revenir à la normale en cette nouvelle année 2021 et que nous puissions partager ensemble de nombreux succès", a souhaité le président du Real Madrid dans un message diffusé par le club.

Les entraîneurs Zinédine Zidane et Pablo Laso ont remercié les supporters qui ne peuvent pas assister aux matches pour leur soutien à distance. "Nous savons que nous vivons des moments difficiles et nous devons être plus unis que jamais", a déclaré le Français. "Merci à tous ceux qui nous aident à gagner ce match difficile", a ajouté l'entraîneur de l'équipe de basket.

De leur côté, les capitaines ont souhaité bonne chance à l'équipe et ont montré leur soutien aux familles qui traversent des moments difficiles. "Nous allons tous nous en sortir ensemble, en nous battant comme nous l'avons toujours fait", a déclaré Sergio Ramos. "Pour que la tranquillité et la santé soient toujours avec nous", a poursuivi le Brésilien Marcelo.

"Notre soutien à toutes les familles et à tous ceux qui en ont le plus besoin en ce moment", a déclaré Felipe Reyes. "Nous n'abandonnons jamais et rien ne pourra arrêter notre espoir", a déclaré Sergio Llull.