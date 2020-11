Villarreal décroche le match nul contre le Real Madrid ce samedi, mais pour Unai Emery, il y avait mieux à faire.

"Leur but nous a pris au dépourvu, mais à partir de là, nous nous sommes pris en main et nous avons mieux joué, en les pressant plus."

"Un match nul contre le champion en titre pourrait être satisfaisant, mais au vu du contenu du match, on aurait pu avoir mieux."

"Nous avons préparé le match en pensant que Casemiro serait de retour, mais cela ne change rien, tous leurs joueurs sont des champions, je ne pense pas que le résultat aurait été différent."