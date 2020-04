Levante va baisser les salaires entre 1 et 20%

Levante a annoncé ce dimanche qu’il avait conclu un accord avec le staff technique et le coach Paco López pour baisser leurs salaires de la saison 2019-20 jusqu’à 20% si la compétition n’est pas reprise et 1% pour jouer les onze dernières journées de Liga, à huis clos.

L’accord prévoit également la possibilité d’une réduction de 3% si la compétition est reprise à huis clos, comme l’a indiqué le club espagnol dans un communiqué expliquant que l’accord a été conclu avec les capitaines de l’équipe, Sergio postigo, Roger Martí, Coke Andújar et José Luis Morales.

Le club a expliqué que l’accord, qui comprend également le président Quico Catalán, veut "diminuer l’impact de la situation actuelle sur l’économie et, plus particulièrement, ses conséquences sur le secteur du football professionnel face à l’incertitude du retour de la compétition".

Levante a également indiqué qu’il évitait ainsi de prendre des "mesures drastiques à caractère professionnel pour les autres employés du club" et a remercié le personnel et le coach Paco López pour leur "collaboration, leur prédisposition et leur générosité".