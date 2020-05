Le Bayer rassurant pour la blessure de Kai Havertz

L'entraîneur du Bayer Leverkusen, Peter Bosz, a déclaré que Kai Havertz "allait bien", après que la star en forme ait été blessée en fin de match lors de la victoire de vendredi contre Fribourg.

Havertz a marqué le but de la victoire alors que Leverkusen se hissait à la troisième place de la Bundesliga grâce à ce succès à l'extérieur. L'international allemand, qui a marqué cinq buts en quatre matches depuis la fin de la pause imposée par le coronavirus ce mois-ci, a été gêné par une blessure apparue juste après l'heure de jeu.

Cependant, il semble que Havertz n'ait subi qu'un coup, le technicien du Bayer Leverkusen ayant dissipé les craintes de blessure autour de attaquant vedette. "Il va bien. Je ne sais pas si c'est grave, mais je pense qu'il va s'en sortir", a déclaré Bosz après le match.

C'était une sortie record pour Havertz, qui a été lié à des clubs comme le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester United. Le joueur de 20 ans a en effet marqué son 35e but en Bundesliga, ce qui fait de lui le premier joueur de moins de 21 ans à atteindre ce total.

Il se rapproche également des dix meilleurs buteurs de tous les temps de Leverkusen, car Havertz n'a besoin que de sept autres buts pour rattraper Oliver Neuville, 10e.

"Je suis très heureux pour lui, bien sûr, a déclaré Leon Bailey, son coéquipier de Leverkusen, sur le site officiel de la Bundesliga. Il est très, très talentueux - je pense que nous le savons tous. Pour lui, le fait de pouvoir faire cela donne une vision aux jeunes joueurs. Tout est possible quand on travaille dur. Je pense que Kai Havertz est un joueur très travailleur. Il est intelligent, et très intelligent sur le terrain. J'espère qu'il continuera à le faire et à aider l'équipe autant que possible parce que nous avons besoin de lui."

Le Bayern Munich, Liverpool, Barcelone et la Juventus sont tous supposés courir après Havertz, qui n'a fait qu'attirer davantage l'attention avec ses performances de ces dernières semaines. Cependant, Havertz reste silencieux sur son avenir par respect pour son équipe actuelle, car il dit ne pas vouloir "gâcher" son temps au Bayer Leverkusen.

Havertz est au Bayer Leverkusen depuis l'âge de 11 ans et son contrat avec le club court jusqu'en 2022.