Leverkusen élimine Francfort de la Coupe d'Allemagne

Ce mardi, le Bayer Leverkusen a éliminé Eintrach Francfort de la Coupe d'Allemagne sur le score de 4-1.

Les visiteurs ont même commencé ouvrant le score après six minutes, grâce à Amin Younes. Cependant, un penalty transformé par l'Argentin Lucas Alario (27e) rétablit l'égalité entre les deux équipes. En début de seconde période, Tapsoba a superbement donné l'avantage à Leverkusen. Moussa Diaby y est allé de son doublé (67 et 87) et ce, malgré l'expulsion du défenseur Jonathan Tah ( 73 ').