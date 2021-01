Leverkusen proche de recruter Fosu-Mensah

Le Bayer Leverkusen aborde ce mercato hivernal avec l'envie de recruter pour pas cher et semble avoir trouvé son bonheur à Manchester United, selon le 'Manchester Evening News'.

Le club allemand s'intéresse à Fosu-Mensah et serait proche de conclure un accord avec Manchester United.

Son transfert coûterait 1,5 millions d'euros, car son contrat expire dans 6 mois et qu'il a très peu joué cette saison.

Le Néerlandais n'est pas dans les plans de Solskjaer et n'a même pas disputé 120 minutes. Fosu-Mensah n'a pas connu un parcours très glorieux chez les Red Devils puisqu'il a été prêté à Crystal Palace et Fulham. La saison au cours de laquelle il a joué le plus de matchs est 2016-17, avec 11 matches disputés.

Rien d'officiel pour le moment mais selon 'Manchester Evening News', il est très probable que le Néerlandais parte en Bundesliga.