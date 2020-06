Leverkusen surprend le Bayern aprÃ¨s 9 minutes de jeu

Titulaire pour remplacer un Kai Havertz forfait contre le Bayern Munich, l'international argentin Lucas Alario n'aura attendu que neuf minutes avant d'ouvrir le score.

Face à des Bavarois qui semblaient invincibles depuis plusieurs mois maintenant, le Bayer Leverkusen a su tromper Manuel Neuer grâce à une percée de Lucas Alario.

Trouvé dans le dos de la défense par Baumgartlinger sur une touche, l'Argentin parfait dans la surface pour frapper et tromper le gardien du Bayern Munich.

Dans un premier temps refusé pour une possible position de hors-jeu d'Alario, la VAR a finalement accordé le but au Bayer Leverkusen. Personne n'avait plus ouvert le score en Bundesliga depuis décembre.