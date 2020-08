"Lewandowski est un crack, mais Neymar est au niveau de Messi et Cristiano"

La finale de la Ligue des Champions sera vue par tout le monde du football. À Lisbonne, Neymar, Lewandowski et 20 autres joueurs lutteront pour soulever la 'coupe aux grandes oreilles'.

Deco, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Porto et le FC Barcelone, a commenté le choc qui clôturera la saison 2019-2020.

"Une finale compte beaucoup pour dire qui est le meilleur, Lewandowski est un "crack", peut être le meilleur attaquant du monde, mais Neymar est différent, il est au niveau de Messi et Cristiano", a-t-il notamment déclaré à 'Goal'.

Selon lui, Neymar est beaucoup plus mature. "Il a changé depuis quelques temps, il est plus madure et a plus d'expérience. Il comprend mieux son jeu", a ajouté l'ex-international portugais.

"Neymar ne doit pas changer parce qu'il est comme il est, et on ne peut pas lui demander d'être le joueur qu'il n'est pas. Il est heureux quand il est sur un terrain, quand il dribble, il s'amuse et contrinue au spectacle", a expliqué Deco.

Il a conclu en donnant son favori : "Comme fan de football je préfère Neymar que Lewandowski parce qu'il est plus agréable à voir jouer, il est différent".