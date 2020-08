Quique Setién est passé en conférence de presse à Lisbonne avant le quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il a commenté la situation dans laquelle le Bayern est jugé favori et a également laissé un message à ceux qui comparent Lewandowski et Leo Messi.

"Nous sommes conscients du potentiel du rival. C'est une équipe extraordinaire, mais nous aussi. Je pense qu'on verra un match équilibré dans lequel les deux équipes auront des opportunités, et nous auront aussi notre mot à dire", a-t-il répondu face à la supposée supériorité du Bayern.

"La motivation est intrinsèque dans cette équipe, ça va être un match très disputé. Les deux équipes veulent gagner" a ajouté l'entraîneur cantabre.

Questionné sur les comparaisons entre les deux vedettes Lewandowski et Messi, Setién a été clair : "Lewandowski est un grand joueur mais il n'est pas à la hauteur de Messi. Les deux joueurs sont dans une grande forme, ça va être intéressant de les voir sur le terrain".

"Messi doit nous aider à gagner mais il faudra aussi l'aider car sans l'appui de ses coéquipiers il ne pourra pas tout faire seul" a ajouté Quique Setién qui a aussi été interrogé au sujet de la présence de Dembélé dans la liste. "C'est une satisfaction de l'avoir parmi nous et il sera à disposition de l'équipe si on a besoin de lui."

En ce qui concerne ses attentes pour ce match il a déclaré : "Nous savons que cette équipe est rapide dans ses attaques, l'idéal serait de maintenir la possession du ballon pour leur faire le plus de mal possible".

"S'il y un domaine dans lequel nous brillons, c'est bien dans la possession de balle, et nous savons tout comme eux que si on résiste à leur pression en ressortant bien les ballons, on peut leur faire beaucoup de mal", a-t-il poursuivi.

Enfin, Setién a brièvement abordé le premier quart de finale joué mercredi entre le PSG et l'Atalanta : "L'Atalanta est une équipe moins talentueuse que le PSG et c'est ce qui a fait la différence"