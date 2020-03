Lewandowski et sa femme font un don dâ€™un million dâ€™euros pour la lutte contre le coronavirus

Robert Lewandowski et sa femme Anna se sont engagés à lutter contre le virus corona. Ensemble, le couple a fait don d'un million d'euros dans cette optique.

La star du Bayern, Robert Lewandowski, a donc imité Leon Goretzka et Joshua Kimmich en s’engageant contre la lutte face à la pandémie.

"Nous sommes tous conscients de la situation difficile qui nous entoure. Aujourd'hui, nous jouons tous en équipe. Soyons forts dans ce combat. Si nous pouvons aider quelqu'un, faisons-le", a déclaré le couple au magazine 'Sport Bild'.

Vendredi, Goretzka et Kimmich ont lancé la campagne "We Kick Corona" et ont fait don d'un million d'euros pour l’aider à démarrer. Le but de la campagne menée sur Internet est d'aider les institutions caritatives, sociales ou médicales qui dépendent d'une aide immédiate en raison de la pandémie. Après quelques heures seulement, les joueurs internationaux Leroy Sané, Julian Draxler, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Julian Brandt, Nadiem Amiri et Thilo Kehrer se sont joints à l'initiative.