Lewandowski : "Haaland a un si grand potentiel"

Un triplé de Lewandowski contre un doublé de Haaland, et une victoire 4-2 pour le Bayern Munich contre Dortmund. Le Klassiker a tenu samedi toutes ses promesses.

À la fin de la rencontre, le Polonais n'a pas tari d'éloges au moment d'évoquer le Scandinave: "Haaland a un si grand potentiel. Il a énormément de talent. Il a déjà montré qu'il pouvait marquer beaucoup de buts, et à quel point il est important pour le Borussia Dortmund. Je pense qu'avec lui sur le terrain, ses coéquipiers se sentent mieux. Avec lui, tout est possible. Il est très jeune et a un grand futur devant lui."