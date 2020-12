Lewandowski, meilleur athlète de 2020 selon l'AIPS.

Robert Lewandowski n'en finit plus d'être récompensé cette année. Il a cette fois été reconnu meilleur athlète de 2020 par l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive.

L'attaquant du Bayern Munich a reçu ce prix grâce aux votes de 422 journalistes de 116 pays, qui ont reconnu dans la catégorie féminine la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, trois fois titrée en Grand Chelem.

Lewandowski est en tête de la liste des champions 2020 avec 620 points, devant le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton (546) et le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal, qui a terminé troisième avec 370 points.

Dans le top 10, il y avait d'autres grands athlètes comme LeBron James, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, l'athlète Joshua Cheptegei ou le joueur de tennis Dominic Thiem.

Lewandowski poursuit sa collection de prix. Il a commencé avec le FIFA The Best, a poursuivi avec les Globe Soccer Awards et est maintenant considéré comme le meilleur de tous les athlètes masculins de la planète.

Le Polonais n'est pas le seul Bavarois à avoir remporté le prix. L'AIPS a également désigné directement le Bayern Munich comme la meilleure équipe avec un total de 1 317 points, suivi de Liverpool (753) et des Los Angeles Lakers (658) de la NBA.