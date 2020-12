Lewandowski met fin à la tyrannie des géants espagnols

Records, trophées, buts... Tout ce qu'il pouvait décrocher cette année, Robert Lewandowsk l'a décroché. Le Polonais a vécu la meilleure année de sa carrière et a logiquement été récompensé par le prix The Best du meilleur joueur de l'année, seul prix remis cette année en raison de l'absence du Ballon d'Or.

Le joueur du Bayern Munich a laissé sur le carreau deux des meilleurs joueurs de l'histoire cette année. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, finalistes à ses côtés, ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Et Robert Lewandowski vient certainement de changer le cours de l'histoire du football. Car en remportant ce prix, il a mis fin à la "tyrannie" du FC Barcelone et du Real Madrid, qui s'étaient partagé le trophée du meilleur joueur du monde depuis 2008, qu'il s'agisse de The Best ou du Ballon d'Or.

Pour la première fois depuis 2008, ce n'est pas un joueur d'un des deux clubs espagnols qui a remporté ce titre. La dernière fois que c'était arrivé, Cristiano Ronaldo remportait son premier Ballon d'Or, mais évoluait encore sous les couleurs de Manchester United.

S'il est vrai que les prix ont changé depuis 2008 (fin de la collaboration entre France Football et la FIFA, débuts des The Best en 2016), le Real Madrid et le FC Barcelone avaient toujours eu le meilleur joueur de l'année dans l'une de leurs équipes.

Il faut dire que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi y sont pour beaucoup. En 2013, 2014, 2016 et 2017, Cristiano Ronaldo, désormais joueur du Real Madrid, remportait le Ballon d'Or, ainsi que les premiers prix The Best en 2016 et 2017. Lionel Messi remportait quant à lui le Ballon d'Or de l'année 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, ainsi que le The Best de l'année 2019.

En 2018, Luka Modric avait bien mis fin à l'hégémonie des "GOAT". Cependant, le milieu de terrain croate représentait tout de même le Real Madrid pour l'occasion, ne mettant pas fin à la superpuissance des deux géants espagnols. En 2019, Virgil van Dijk n'avait pas été loin d'y mettre fin, mais Leo Messi avait finalement remporté le Ballon d'Or ainsi que le The Best.

C'est donc Robert Lewandowski qui a l'occasion d'écrire un peu plus l'histoire des récompenses individuelles dans le monde du football et de laisser de côté le Real et le Barça. Le Bayern Munich a de quoi être fier.