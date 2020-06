Lewandowski ne pense pas au Ballon d’Or

Contrairement à Messi et à Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, le goleador du Bayern Munich, n’a encore jamais remporté le Ballon d’Or. Il n’a même pas terminé sur le podium de cette récompense. Pourtant, ses statistiques, et en particulier cette saison, n’ont rien à envier à celles des deux autres stars. De quoi viser le prestigieux prix à la fin de l’année ?

Le Polonais a été questionné à propos du Ballon d’Or dans une interview à 'France Football'. Il assure ne pas en faire une fixation. "J’étais là, en décembre dernier, à la cérémonie du remise de trophée. On verra bien. Ce que j’essaye, c’est de toujours montrer le meilleur de moi-même, remporter des titres et marquer toujours plus de buts, a-t-il déclaré. Mais c’est quelque chose qui vient avec les trophées collectifs. C’est ça, le plus important. Le Ballon D’Or, je n’y pense pas. Meme si, dans ma vie, je crois que tout est possible."

Lewandowski se concentre donc plus sur le fait d’être performant. Et, il espère l’être le plus longtemps possible. "Je ne suis pas encore dans la meilleure période de ma carrière, a-t-il affirmé. Bientôt (…) Je suis persuadé que le meilleur moment de ma carrière va arriver rapidement. Je sais que ce n’est pas mon dernier contrat. Je veux jouer plus longtemps et rester en forme. J’ai tout le temps devant moi pour penser à la suite, mais je me sens vraiment bien. Je vais fêter mes 32 ans en aout prochain, mais ça ne veut pas dire que je ressens cet âge. Pour moi, ça n’a pas d’importance au regard de tout ce que je fais, de mon implication pour et dehors du football. Ce que je veux, ce n’est pas seulement de rester au top pour les deux ou trois prochaines années, je regarde à plus long terme."

Pour ce qui est de ses objectifs, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund préfère plus être couronné avec les formations où il évolue plutôt que de l'être individuellement. Il lui tient d’ailleurs spécialement à cœur de briller avec la sélection de son pays. "Quand vous jouez dans un club comme le Bayern, les ambitions sont toujours les mêmes : essayer de gagner tout ce que le club peut gagner. Avec la Pologne, on veut montrer aux gens que l’on se bat, que l’on fait de notre mieux et qu’on les rend heureux. Ça sera une fierté. Les fans de Pologne, comme partout dans le monde, ont envie de voir ca. A titre personnel, ça serait une énorme satisfaction", a-t-il confié.

Enfin, celui qui est bien parti pour terminer Soulier d’Or cette saison, avec déjà 30 pions à son compteur, a assuré qu’il sera toujours attiré par le but. Il ne vit que pour ça : "Peu importe quand et où je jouais, que ce soit buteur, meneur, ailier ou latéral, j’ai toujours voulu marquer des buts. Une année, je me souviens, avoir inscrit la moitié des buts de mon équipe. On devait être aux alentours de 100, j’ai dû en mettre 50. Les buts et le sentiment que cela crée, c’est ce qui m’apporte le plus de bonheur sur un terrain."